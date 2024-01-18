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В летнем релизе прошлого года библиотека PlayStation 5 пополнилась великолепным временным эксклюзивом — Final Fantasy XVI. На текущий момент студия Square Enix, продолжая развивать проект, активно работает над выпуском второго дополнения к игре, а также готовит порт для персональных компьютеров. Интересные перспективы для франшизы озвучил сам продюсер Наоки Есида в своем выступлении на YouTube-канале Academy of Interactive Arts & Sciences.
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В ходе интервью Есида выразил свои размышления относительно возможного появления Final Fantasy XVII, подчеркнув, что следующими в развитии числовых частей серии должны стать иные творческие умы, и предпочтительно, чтобы это были молодые таланты, приносящие свежий взгляд и инновации в игровую индустрию. Есида подчеркнул важность обновленного подхода к разработке, который может предоставить новое поколение разработчиков, нацеленных на соответствие современным требованиям аудитории.
Это высказывание не только касается текущего этапа жизни Final Fantasy XVI, выпущенной 22 июня 2023 года на PlayStation 5, но и подчеркивает стратегические перспективы всей франшизы. Важно отметить, что хотя дата релиза PC-версии игры пока не объявлена, она ожидается в ближайшем будущем, добавляя предвкушение для поклонников.