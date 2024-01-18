В видео на YouTube-канале Academy of Interactive Arts & Sciences Наоки Есида заявил, что следующей номерной частью серии должны заниматься другие люди. Предпочтительно молодые

В летнем релизе прошлого года библиотека PlayStation 5 пополнилась великолепным временным эксклюзивом — Final Fantasy XVI. На текущий момент студия Square Enix, продолжая развивать проект, активно работает над выпуском второго дополнения к игре, а также готовит порт для персональных компьютеров. Интересные перспективы для франшизы озвучил сам продюсер Наоки Есида в своем выступлении на YouTube-канале Academy of Interactive Arts & Sciences.

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В ходе интервью Есида выразил свои размышления относительно возможного появления Final Fantasy XVII, подчеркнув, что следующими в развитии числовых частей серии должны стать иные творческие умы, и предпочтительно, чтобы это были молодые таланты, приносящие свежий взгляд и инновации в игровую индустрию. Есида подчеркнул важность обновленного подхода к разработке, который может предоставить новое поколение разработчиков, нацеленных на соответствие современным требованиям аудитории.

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Это высказывание не только касается текущего этапа жизни Final Fantasy XVI, выпущенной 22 июня 2023 года на PlayStation 5, но и подчеркивает стратегические перспективы всей франшизы. Важно отметить, что хотя дата релиза PC-версии игры пока не объявлена, она ожидается в ближайшем будущем, добавляя предвкушение для поклонников.