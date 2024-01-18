Аксессуары выполнены в расцветке костюма Аски Лэнгли Сорью, а на клавише пробела изображён её портрет

ASUS вводит в продажу новую линейку геймерских аксессуаров, вдохновленных популярным аниме «Евангелион». Клавиатура ROG RX выделяется алюминиевой основной панелью, содержит 104 клавиши из ABS-пластика с переключателями ROG RX (красные или синие) и имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP57. Особенности включают USB 2.0 и возможность синхронизации подсветки с другими устройствами.

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Мышь ASUS ROG Blade 3 EVA Edition оборудована сенсором с чувствительностью 36 000 dpi, весит всего 70 грамм и поддерживает три различных типа подключения к ПК: через USB-стик, Bluetooth и провод. Кроме того, она синхронизируется по подсветке и обещает внушительное время автономной работы – до 143 часов.

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Эти новые геймерские устройства уже доступны на китайском рынке. Клавиатура ROG RX продается по цене $84, а мышь Blade 3 EVA Edition можно приобрести за $112.