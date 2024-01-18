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Nata15
Xiaomi представила умный массажёр для глаз с подогревом
Устройство изготовлено с учётом анатомических особенностей глаз человека, имеет несколько зон массажа, обладает регулировкой подогрева и интенсивности массажа

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Xiaomi пополнила свой арсенал инновационных устройств Mijia новым массажером для глаз, призванным обеспечивать высокотехнологичный опыт релаксации и ухода за зрительным комфортом.

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Устройство, разработанное с учетом анатомии глаз, включает семь массажных подушечек, расположенных стратегически вокруг глазного контура. Две крупные подушечки на внешних сторонах, по одной сверху и снизу, а также одна в центре на уровне переносицы, направлены на активацию восьми ключевых акупунктурных точек, обеспечивая индивидуальный и эффективный массаж.

Пользователям предоставлена возможность регулировки интенсивности массажа в трех уровнях, обеспечивая полный контроль над процессом. Дополнительно, встроенная функция горячего компресса с возможностью регулировки температуры позволяет создать оптимальные условия для снятия напряжения и повышения общего комфорта глаз.

Управление устройством стало максимально удобным благодаря интеграции с мобильным приложением Mijia. Нужно просто поднести смартфон к области с NFC-модулем на массажере, и откроется интуитивно понятный интерфейс с полным набором возможностей управления.

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Это интеллектуальное устройство уже доступно на краудфандинговой платформе по цене $63, предоставляя пользователям возможность наслаждаться выдающимся опытом релаксации с ведущим подходом к технологиям от Xiaomi.

#новости #техника
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