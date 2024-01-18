Don’t Nod знают в первую очередь по трилогии Life is Strange, однако студия уже который год пытается вырваться за пределы своего амплуа. Banishers: Ghosts of New Eden — новый проект команды, и, судя по очередному его трейлеру, разработчики взялись покорить новый для себя жанр

Студия Don't Nod, известная своим вкладом в трилогию Life is Strange, представляет свой новейший проект — Banishers: Ghosts of New Eden. Намеченный на 13 февраля выход этой игры раскрывает сюжет о профессиональных охотниках за зловещими духами, Рэде и Антее, углубляясь в их историю любви.

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Заплетение сюжета приобретает необычный оборот, когда Антее становится сама призраком, вынуждая Рэда столкнуться с дилеммой между личными желаниями и выполнением своего долга. В ролике, посвященном этой дилемме, мы получаем углубленный взгляд на внутренний конфликт персонажей. Не лишено внимания и то, что трейлер охватывает не только сюжетные моменты, но и предоставляет фрагменты геймплея, дополняя контекст и атмосферу игры.





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Banishers: Ghosts of New Eden обещает стать ролевым экшеном, затрагивая аудиторию PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Новый творческий подход Don't Nod к расширению жанровых рамок выражается не только в сценарии, но и в визуальном исполнении, придавая всему проекту высокий профессиональный стандарт.