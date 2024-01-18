Новая утечка раскрыла ключевые характеристики обновлённой видеокарты GeForce RTX 3050 на 6 ГБ

Согласно актуальным утечкам данных, обновленная графическая карта от NVIDIA, GeForce RTX 3050, представляет собой модель с 2304 ядрами CUDA и 6 ГБ видеопамяти (96-бит). В отличие от своего предшественника, новая версия GPU претерпевает существенные трансформации: снижение тепловыделения (TDP) до 70 Вт, редукция пропускной способности с 224 до 168 ГБ/с, уменьшение базовой частоты до 1042 МГц, а в режиме Boost — до 1470 МГц. По сравнению с оригинальной моделью GeForce RTX 3050 8 ГБ, у которой TDP составляет 130 Вт и базовая частота равна 1522 МГц, эти изменения представляют значительные ограничения.

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Прогнозируется, что обновленная видеокарта поступит в продажу в ближайшие две недели. На текущий момент официальной информации о стоимости устройства нет, что создает дополнительное волнение в ожидании его выхода на рынок.