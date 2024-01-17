Xiaomi Magnetic Power Bank 2, как можно догадаться из названия, поддерживает магнитную зарядку по стандарту Qi2, а значит, идеально подходит для последних iPhone 13-й, 14-й и 15-й серий

Xiaomi представила свой последний продукт - Magnetic Power Bank 2, привлекающий внимание своей поддержкой магнитной зарядки по стандарту Qi2. Эта инновационная особенность призвана обеспечить идеальную совместимость с последними моделями iPhone, включая серии 13, 14 и 15, хотя, на текущий момент, поддержка данного стандарта среди Android-смартфонов остается в ожидании.

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Отметим, что Magnetic Power Bank 2 выходит на рынок как один из первых пауэрбанков с встроенной магнитной зарядкой. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч, а для устройств, совместимых с Qi2, максимальная мощность беспроводной зарядки составляет 15 Вт. Кроме того, на борту имеется USB Type-C порт, способный обеспечить двустороннюю зарядку на уровне 18 Вт.

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Интегрированная подставка предоставляет возможность использовать пауэрбанк в роли настольной зарядной станции, придавая ему дополнительную функциональность. Стоимость новинки на китайском рынке оценивается примерно в 30 долларов, делая его не только технологически передовым, но и доступным для широкого круга потребителей.