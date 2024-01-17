Спустя десять лет после релиза оригинальной Smite разработчики из Hi-Rez Studios анонсировали сиквел популярной MOBA

Студия Hi-Rez Studios официально представила сиквел своей знаменитой MOBA, Smite. Это произошло спустя десять лет после выхода оригинала, и судя по всему, новая глава обещает быть увлекательной. Основная новость заключается в том, что Smite 2 будет работать на мощном движке Unreal Engine 5, что предвещает потрясающую графику и передовые технологические возможности.

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Важным моментом стало введение кроссплея, что позволит игрокам на различных платформах сразиться друг с другом. Это, безусловно, открывает новые перспективы для игрового сообщества, увеличивая взаимодействие и соперничество между фанатами.





Подача заявок на участие в альфа-тестировании Smite 2 уже открыта, а тесты запланированы на весну 2024 года. Разработчики обещают уникальный опыт, опираясь на передовые технологии Unreal Engine 5.

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Следует отметить, что игра также уже представлена на платформе Steam, хотя точная дата релиза пока остается в тени. На текущий момент известно, что Smite 2 появится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, что подчеркивает стремление создателей предложить игровой опыт на самом высоком уровне.