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Студия Hi-Rez Studios официально представила сиквел своей знаменитой MOBA, Smite. Это произошло спустя десять лет после выхода оригинала, и судя по всему, новая глава обещает быть увлекательной. Основная новость заключается в том, что Smite 2 будет работать на мощном движке Unreal Engine 5, что предвещает потрясающую графику и передовые технологические возможности.
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Важным моментом стало введение кроссплея, что позволит игрокам на различных платформах сразиться друг с другом. Это, безусловно, открывает новые перспективы для игрового сообщества, увеличивая взаимодействие и соперничество между фанатами.
Подача заявок на участие в альфа-тестировании Smite 2 уже открыта, а тесты запланированы на весну 2024 года. Разработчики обещают уникальный опыт, опираясь на передовые технологии Unreal Engine 5.
Следует отметить, что игра также уже представлена на платформе Steam, хотя точная дата релиза пока остается в тени. На текущий момент известно, что Smite 2 появится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, что подчеркивает стремление создателей предложить игровой опыт на самом высоком уровне.