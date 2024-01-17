Согласно утечке, смартфон получит 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а за его производительность будет отвечать процессор Dimensity 7050

Судя по последнему заявлению генерального директора realme, Скай Ли, компания готовится к запуску новой линейки смартфонов, которую они назвали Note. В первых рядах этой серии появится realme Note 1. По данным утечек, устройство обещает внушительные характеристики, начиная от 6,67-дюймового OLED-экрана с разрешением Full HD+ и высокой частотой обновления в 120 Гц. Производительность обеспечивает процессор Dimensity 7050, а для длительной автономной работы предусмотрен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 67 Вт.

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В фокусе внимания — камерная система: основной сенсор на 108 Мп, дополнительные модули на 8 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера оценивается в 16 Мп. Технологический арсенал дополняют поддержка подэкранных сканеров отпечатков пальцев и два динамика. По неофициальной информации, realme Note 1 выйдет в свет уже в январе текущего года, однако ценовая политика пока остается загадкой.