Авторы Starfield начинают новый год с новых патчей: Bethesda анонсировала обновление, которое внесёт в игру свыше сотни различных исправлений и улучшений

Bethesda, студия, ответственная за Starfield, стартует новый год с анонса о предстоящем патче, обещающем более сотни исправлений и улучшений в игре. Подробный перечень изменений пока не разглашен, но команда разработчиков заявляет о намерении улучшить визуальный опыт с помощью усовершенствованных текстур и новых эффектов освещения. Эти обновления были представлены в скриншоте редактора персонажей. Помимо этого, обновление включит в себя коррекцию геометрии солнечного диска, добавление реалистичных теней на кольцах планет и исправление ошибок, которые могут мешать выполнению квестов, с целью повышения общей стабильности игрового процесса.

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Бета-версия обновления появится уже 17 января, полный перечень изменений будет представлен вместе с ней. Некоторые критики высказывают сомнения относительно значимости этих изменений, рассматривая их скорее как набор незначительных поправок, не способных существенно улучшить ключевые аспекты, за что критикуют данную игру.