На сайте TENAA появились данные о сертификации неанонсированного смартфона Samsung с артикулом SM-C5560

На портале TENAA недавно появились подробности о сертификации ещё не официально представленного Samsung смартфона под маркировкой SM-C5560. Согласно утечкам, это может быть Galaxy Y55, исходя из данных инсайдеров. Информация о новом устройстве привлекла внимание общественности благодаря размещенным регулятором фотографиям и основным техническим характеристикам.

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Аппарат, основываясь на изображениях, представлен в стиле минимализма, присущем устройствам Samsung. Тыльная панель смартфона демонстрирует камеру-модуль с тремя датчиками, расположенными в форме "светофора", дополненными LED-вспышкой. Спереди сохраняется минималистичный стиль с плоским экраном, в то время как форма выреза для фронтальной камеры (круглая или каплевидная) остается неясной на предоставленных изображениях. Кнопки управления, включая кнопки включения и регулировки громкости, размещены на правой стороне устройства.

Главным визуальным элементом является 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+. Это обеспечивает яркое и четкое изображение, хотя частота обновления экрана на данный момент неизвестна. Что касается характеристик, устройство оснащено неопределенным чипом с тактовой частотой 2 ГГц и имеет варианты оперативной памяти 8/12 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а зарядка поддерживает мощность 45 Вт.

Тыльная камера состоит из трех датчиков: 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, предлагая разнообразные возможности для фотографии. Фронтальная камера с разрешением 13 Мп. Дополнительные функции включают поддержку 5G, операционную систему Android 14 и наличие слота для карт памяти microSD.

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Несмотря на предоставленные детали, официальная дата презентации Samsung Galaxy Y55 пока неизвестна.