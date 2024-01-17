Американский философ Джонатан Китс рассказал о необычном фотоэксперименте, оценить результаты которого можно будет только в следующем тысячелетии

Философ из США, Джонатан Китс, провел удивительный фотоэксперимент, установив камеру с выдержкой в тысячелетие на холме в Тусоне. Используя пинхол-камеру с отверстием в тонком листе 24-каратного золота и внутреннюю часть, покрытую слоями розовой марены, он надеется, что свет, проникающий через отверстие, за 1000 лет создаст уникальное изображение, фиксируя изменения в окружающем мире.

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По задумке, конечный результат будет характеризоваться размытыми контурами, при этом неподвижные элементы, такие как горы, будут отчетливыми, в то время как здания, простоявшие недолгое время, могут приобрести полупрозрачность или даже исчезнуть. Китс, осознавая возможные факторы, которые могут повлиять на успех эксперимента, выдвигает основную цель - вдохновить будущие поколения заботиться о сохранении нашей планеты.