Компания realme опубликовала тизер, посвящённый серии смартфонов realme 12 Pro. Изображение раскрыло дату их презентации — она состоится раньше, чем предполагали инсайдеры

Компания realme представила тизер, посвященный своей последней линейке смартфонов – realme 12 Pro. В уведомлении разглашена дата долгожданной презентации, назначенной на 29 января. Рекламное изображение подчеркивает ключевые особенности грядущих устройств, в том числе портретную съемку с использованием технологии "перископа" и оснащение ведущим датчиком Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения (OIS). В рамках ожиданий также предполагается, что модель 12 Pro+ будет обладать функцией 3-кратного оптического зума и встроенным сенсором OmniVision OV64B, тогда как базовой модели приписывают телеобъектив с оптическим увеличением 2x.

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Согласно предварительным данным от инсайдеров, realme 12 Pro построен на процессоре Snapdragon 6 Gen 1, в то время как модель 12 Pro+ получит более производительный процессор Snapdragon 7s Gen 2. Обе новинки, по всей видимости, выйдут с предустановленной операционной системой realme UI 5, основанной на Android 14. К сожалению, официальной информации о стоимости смартфонов на данный момент нет.