Новинка представлена в разных конфигурациях с производительными чипами Intel и быстрой оперативной памятью, а также может похвастать приличным для своих габаритов набором интерфейсов

ASUS значительно расширила свой ассортимент компактных ПК, представив вниманию потребителей новую модель - ExpertCenter PN65. Этот продукт предоставляет разнообразные конфигурации, включая варианты с процессорами Intel Core Ultra 5 125H и Core Ultra 7 155H. Изюминкой является поддержка до четырех 4K-дисплеев с использованием встроенной графики Intel Arc, что делает его потенциально мощным решением для разнообразных рабочих и развлекательных потребностей.

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Этот мини-ПК также поражает возможностями в области памяти, предоставляя двухканальную память DDR5 с потенциалом расширения до 48 ГБ. Пользователям предоставляется возможность установки двух SSD-накопителей M.2 2280, поддерживающих PCIe Gen4 x4, что подчеркивает его гибкость и способность справляться с интенсивной нагрузкой.

С практической точки зрения габариты ExpertCenter PN65 оставляют приятное впечатление - 120x130x58 мм. Это позволяет эффективно использовать пространство и удобно интегрировать устройство в различные рабочие и жилые среды.

Когда дело доходит до интерфейсов, PN65 впечатляет своим разнообразием. Два порта USB 3.2 Gen 2 Type-C, три USB 3.2 Gen 2 Type-A, пара USB 2.0 Type-A, два HDMI, коннектор Ethernet (2,5 Гбит/с) и 3,5-мм аудиоразъем формируют внушительный арсенал. Дополнительные опции, такие как D-Sub, дополнительный Ethernet или RS-232, укрепляют его адаптивность.

Нельзя не упомянуть и беспроводные возможности устройства, обеспечиваемые модулем Wi-Fi 6. Это подчеркивает стремление ASUS к предоставлению современных и эффективных технологий для бесперебойной связи.

В качестве дополнительных особенностей PN65 производитель выделяет RGB-индикатор состояния загрузки, продвинутые функции управления вентиляторами и предустановленную утилиту MyASUS. Это создает удобные возможности для пользователей в настройке и мониторинге устройства с учетом их потребностей.

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Точная дата начала продаж и конкретные цены на ExpertCenter PN65 будут анонсированы компанией позднее.