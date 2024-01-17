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Корпорация OneNotebook внесла важное объявление относительно предстоящей презентации своего последнего продукта, планшета OneXplayer X1, запланированной на 16 января. Этот инновационный планшет выделяется своей универсальностью, предназначенной для множества сценариев использования, и уникальной возможностью быстрого трансформирования в продуктивный ноутбук или портативную игровую консоль при помощи специальных фирменных аксессуаров.
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Технические характеристики OneXplayer X1 включают в себя 10,95-дюймовый экран LTPS с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Внутренним двигателем устройства служит 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 155H, снабженный интегрированным графическим ядром Intel Arc (8 ядер Xe с частотой 2,25 ГГц), а оперативная память соответствует стандарту LPDDR5.
Кроме того, компания анонсировала комплект дополнительных аксессуаров, включающий два подключаемых контроллера, превращающих планшет в настоящую игровую консоль, а также клавиатуру, позволяющую использовать устройство в качестве полноценного ноутбука.
Подробные технические характеристики и цены на OneXplayer X1 будут раскрыты в ходе официального мероприятия в день его презентации.