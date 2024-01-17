Компания OneNotebook объявила дату презентации планшета OneXplayer X1

Корпорация OneNotebook внесла важное объявление относительно предстоящей презентации своего последнего продукта, планшета OneXplayer X1, запланированной на 16 января. Этот инновационный планшет выделяется своей универсальностью, предназначенной для множества сценариев использования, и уникальной возможностью быстрого трансформирования в продуктивный ноутбук или портативную игровую консоль при помощи специальных фирменных аксессуаров.

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Технические характеристики OneXplayer X1 включают в себя 10,95-дюймовый экран LTPS с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Внутренним двигателем устройства служит 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 155H, снабженный интегрированным графическим ядром Intel Arc (8 ядер Xe с частотой 2,25 ГГц), а оперативная память соответствует стандарту LPDDR5.

Кроме того, компания анонсировала комплект дополнительных аксессуаров, включающий два подключаемых контроллера, превращающих планшет в настоящую игровую консоль, а также клавиатуру, позволяющую использовать устройство в качестве полноценного ноутбука.

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Подробные технические характеристики и цены на OneXplayer X1 будут раскрыты в ходе официального мероприятия в день его презентации.