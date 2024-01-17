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Xiaomi представила инновационную Solar Outdoor Camera BW400 Pro, уникальную видеокамеру для наружного видеонаблюдения, способную поддерживать работу даже при отключении электропитания. Внедривши новаторские технологии, устройство оснащено 4-мегапиксельным датчиком изображения с широким углом обзора в 132°, а также инфракрасными "прожекторами" и светодиодами для выдающейся ночной съемки.
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Корпус камеры, соответствующий классу защиты IP66, гарантирует надежную работу в различных климатических условиях. Силу и устойчивость камере придает встроенный аккумулятор емкостью 10 000 мАч, дополнительно питающийся от солнечной панели.
Используя передовые технологии искусственного интеллекта с выделенным модулем NPU, камера автоматически распознает объекты в кадре, включая людей, животных, автомобили и посылки. Функциональные возможности включают двустороннее голосовое взаимодействие, поддержку HDR и встроенного "Google Ассистента".
В комплекте предусмотрена беспроводная док-станция для надежного бэкапа записей, поддерживающая карты памяти до 256 ГБ. На глобальном сайте Xiaomi уже доступна информация о новинке, однако дата начала продаж и ценовая политика пока остаются под вопросом.