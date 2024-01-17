Компания Xiaomi представила камеру видеонаблюдения Solar Outdoor Camera BW400 Pro. Новинка может работать даже при отключении электричества, поддерживает функцию ночной съёмки

Xiaomi представила инновационную Solar Outdoor Camera BW400 Pro, уникальную видеокамеру для наружного видеонаблюдения, способную поддерживать работу даже при отключении электропитания. Внедривши новаторские технологии, устройство оснащено 4-мегапиксельным датчиком изображения с широким углом обзора в 132°, а также инфракрасными "прожекторами" и светодиодами для выдающейся ночной съемки.

реклама

Корпус камеры, соответствующий классу защиты IP66, гарантирует надежную работу в различных климатических условиях. Силу и устойчивость камере придает встроенный аккумулятор емкостью 10 000 мАч, дополнительно питающийся от солнечной панели.

Используя передовые технологии искусственного интеллекта с выделенным модулем NPU, камера автоматически распознает объекты в кадре, включая людей, животных, автомобили и посылки. Функциональные возможности включают двустороннее голосовое взаимодействие, поддержку HDR и встроенного "Google Ассистента".

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В комплекте предусмотрена беспроводная док-станция для надежного бэкапа записей, поддерживающая карты памяти до 256 ГБ. На глобальном сайте Xiaomi уже доступна информация о новинке, однако дата начала продаж и ценовая политика пока остаются под вопросом.