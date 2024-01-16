По данным инсайдеров, Xiaomi готовит к выпуску сразу две модификации смартфона 14 Ultra

По информации из утечек от инсайдеров, Xiaomi готовится представить две вариации своего смартфона 14 Ultra, обе с общим железом, но с важным отличием в фронтальной камере. Загадочные намёки на это обнаружены на серверах компании. По сообщению портала GSMChina, недавно зарегистрированный на Geekbench смартфон под кодовым обозначением suiren добавляется к уже известным aurora и aurorapro внутренним названиям моделей Xiaomi 14 Ultra.

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В соответствии со слухами, версия aurora будет оснащена круглым вырезом для фронтальной камеры, в то время как модификации aurorapro и suiren получат подэкранную камеру. Отмечается, что модель suiren оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, продемонстрировавшим выдающуюся производительность в Geekbench, где набрал 2336/6837 баллов.

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Авторы портала также информируют о текущих тестах прошивки HyperOS для этой модели, последняя тестовая сборка которой вышла 24 декабря. На данный момент нет подробной информации о других отличиях между моделями. Ранее в интернете появились "шпионские" фотографии 14 Ultra, а также спецификации камер. По слухам, официальная презентация Xiaomi 14 Ultra запланирована на апрель текущего года.