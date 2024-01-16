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Galax представила на китайском рынке обновленную версию видеокарты GeForce RTX 4090D, оснащенную тройной системой охлаждения с тремя вентиляторами. В сравнении с базовой моделью, выпущенной ранее, данная версия демонстрирует некоторое снижение производительности, составляющее 6,7% по результатам бенчмарков.
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В игровых тестах при разрешении 4K разница в производительности составляет 5,5%, если не использовать трассировку лучей. Однако, при активации трассировки лучей разрыв уменьшается до 5%, и остается на уровне 5% при включенном DLSS 3.0.
Максимальное энергопотребление (TDP) видеокарты достигает 480 Вт, при этом журналистам удалось провести небольшой разгон GPU на 200 МГц, что улучшило показатели в синтетических тестах на 2,3%. Несмотря на некоторое снижение общей производительности, цена новинки осталась стабильной и составляет $1805. Заявлено, что видеокарта поступит в продажу на китайском рынке через 1-2 недели.
Эксперты высказывают мнение, что несмотря на заметный "даунгрейд", производительность RTX 4090D оценивается более лояльно, чем ожидалось.