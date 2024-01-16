Пользователи YouTube в очередной раз столкнулись с замедлением работы сервиса

В соответствии с последними отчетами, обнаружено, что пользователи YouTube сталкиваются с трудностями из-за внедрения нового алгоритма Google, который не только ограничивает скорость загрузки видео, но и активно затрудняет взаимодействие с сервисом при использовании блокировщиков рекламы, вплоть до полного "зависания". Этот феномен был наглядно проиллюстрирован пользователем Reddit, который демонстрирует, как YouTube прекращает буферизацию видео при активации блокировщика рекламы. Пользователи также сообщают о невозможности использования функции предварительного просмотра и полноэкранного режима.

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Коллеги из 9to5Google подтвердили наличие этой проблемы и выяснили, что в определенных случаях использование антирекламных плагинов может даже вызвать полное зависание страницы. Эксперты предполагают, что такое поведение со стороны YouTube может быть стратегией, направленной на стимулирование пользователей к просмотру рекламы или приобретению подписки YouTube Premium. На данный момент проблема, хотя и не охватывает Россию, активно обсуждается в различных регионах, вызывая беспокойство среди активных пользователей.