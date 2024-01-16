На днях издательство выпустило патчи к PC-версиям нескольких своих релизов, в частности, Mega Man Battle Network Legacy Collection и Resident Evil: Revelations

В период с середины 2010-х до конца этого десятилетия Capcom претерпела значительные изменения, перезапустив Resident Evil, развив Devil May Cry и сделав Monster Hunter популярной не только в Японии. Однако, последние обновления для PC-версий нескольких игр, включая Mega Man Battle Network Legacy Collection и Resident Evil: Revelations, стали причиной значительного недовольства среди игроков.

реклама

В ходе этих обновлений в игры была внедрена DRM-защита от Enigma Protector, предназначенная для борьбы с пиратством. Однако, помимо защиты, эта мера ограничила возможности пользователей устанавливать модификации и существенно ухудшила общую производительность игр. Рейтинг обновлённых игр резко упал, вызвав огромный отклик в игровом сообществе.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Компания Capcom оперативно отозвала патчи, объявив о наличии ошибок в системе защиты, и временно удалена Enigma Protector "для её улучшения". Однако это событие стало частью более широкого конфликта, который включает в себя не только вопросы DRM, но и противостояние с авторами модификаций и YouTube-каналами. Некоторые аналитики предполагают, что корпорация стремится контролировать микротранзакции в своих новых релизах, и модификации могут стать инструментом обхода этих платных элементов игры, что стало причиной напряженности в отношениях между компанией и игровым сообществом.