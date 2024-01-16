Полиция проверила историю входа в аккаунт девушки, где последней локацией в начале января оказался адрес Эберсоля

В декабре 2023 года развернулась драматичная история, начавшаяся с онлайн-знакомства 31-летнего Томаса Эберсоля и 16-летней девушки через платформу Discord. С ложными представлениями о возрасте, Эберсоль успешно уговорил девушку на встречу и 27 декабря забрал ее к себе домой, обойдя взрослых опекунов.

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Интригующий поворот событий произошел благодаря вмешательству World of Warcraft в этот трагический сценарий. Полиция, столкнувшись с исчезновением подростка, тщательно изучила историю входов в аккаунт девушки на игровой платформе. Этот метод позволил им точно определить последнюю локацию девушки в начале января, что оказалось адресом Эберсоля.

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После ареста обнаружилось, что мужчина строил крайне опасные планы, включая создание "семьи" с похищенной девушкой, пренебрегая ее согласием. Сплоченность полицейских и использование передовых технологий, таких как мониторинг игровой активности, не только помогли обнаружить местонахождение девушки, но и предотвратили плачевные последствия задумок Эберсоля. Ему теперь грозит серьезное наказание в виде строгого тюремного срока за его незаконные и опасные намерения.