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Nata15
В Minecraft разработали самый большой лабиринт в мире
Геймер под ником Cadestine поделился своей работой на reddit. На её создание у него ушло три года — без модов и скриптов

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Геймер с никнеймом Cadestine в Minecraft решил взяться за создание самого грандиозного лабиринта в мире, и, что удивительно, без применения модов и скриптов. Он вложил три года своей жизни в тщательное строение этого лабиринта, охватывающего площадь в один миллион блоков. Внутренние стены лабиринта обладают тремя различными типами высоты, и для того чтобы выбраться, игроку нужно достичь одного из девяти выходов.

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Cadestine поделился своим творением на платформе Reddit, вызвав восторженные отзывы сообщества. Кто-то даже высказал шутку, что древние греки, вероятно, восхитились бы таким лабиринтом. Многие пользователи высоко оценили труд и мастерство автора, а также выразили желание самостоятельно исследовать этот шедевр. Cadestine ответил на просьбы о предоставлении доступа к постройке, но вопрос о возможности самостоятельного путешествия по лабиринту пока остается открытым.

#новости #техника
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