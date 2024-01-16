В его особенности входит решение проблем «внезапных замираний», характерных для пациентов с этим недугом

Инженерская команда, объединившая усилия Гарвардского и Бостонского университетов, представила инновационный экзоскелет, разработанный для оказания поддержки людям, страдающим болезнью Паркинсона. Устройство нацелено на эффективное решение проблем с равновесием и внезапными замираниями в ходе движения, характерными для данного неврологического расстройства.

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Экзоскелет оборудован современными датчиками, непрерывно мониторящими фазу походки пользователя. С использованием полученных данных устройство предоставляет тщательно откалиброванную моторизованную поддержку через интегрированные приводы и тросы. Этот механизм работает в гармонии с мышцами пользователя, обеспечивая гладкое и естественное движение ног.





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Проведенные исследования включали в себя шестимесячные тесты с 73-летним пациентом, страдающим от болезни Паркинсона и подвергающимся более десяти ежедневным застываниям. Экзоскелет позволил пациенту эффективно передвигаться без необходимости предварительной подготовки, минимизируя проблемы с равновесием и внезапными остановками. Устройство не только существенно снизило количество застываний, но также позволило пациенту одновременно вести разговор — что оказалось почти невозможным без его использования. Детали этого важного изобретения доступны в публикации в журнале Nature Medicine.