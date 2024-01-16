Компания Figure провела демонстрацию своего гуманоидного робота, умело управляющегося с кофемашиной

Корпорация Figure впечатляюще продемонстрировала своего новейшего гуманоидного робота, который проявляет выдающиеся навыки в обслуживании кофемашины. Разработчики подчеркнули, что робот уделил всего лишь 10 часов для освоения материалов видеолекций по приготовлению кофе, что теперь позволяет ему автономно приготавливать этот напиток без какой-либо внешней помощи.

реклама





Этот интеллектуальный гуманоид, высотой 170 см, проявляет уникальные манипуляции как с использованием одной, так и двух рук, включая хватание и перемещение объектов. Его операции успешно применяются на складах и производственных линиях для обработки коробок, контейнеров и прочих материалов. Кроме того, робот продемонстрировал высокую точность при выполнении тонких операций, таких как очистка бананов, укладка страниц в папку, а также закручивание и снятие крышек с банок.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

С целью подчеркнуть свой технологический прогресс, компания поручила роботу освоить процесс обслуживания кофемашины. За менее чем 12 часов робот успешно освоил этот навык, интегрировав его в свою библиотеку автономных действий. Не менее важно, что этот навык теперь может быть передан другим роботам Figure через методы "роевого" обучения, что предвосхищает перспективы масштабной автоматизации в разнообразных отраслях.