Новый e-Berlingo стал прямым наследником классической модели 2CV и, как следствие, сохранил её ключевые черты

Три известные европейские компании – Caravan Grebner, немецкий производитель караванов, мастерская Vanderer и Caselani, итальянский специалист по обвесам, объединили свои усилия с целью возрождения легендарного Citroën 2CV в облике электрического мини-кемпера, получившего название e-Berlingo.

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Дизайн нового e-Berlingo тесно переплетен с классической моделью 2CV, сохраняя характерные черты, такие как круглые фары, стилизованный капот и знаковые гофрированные дверные панели. Автомобиль оснащен мощным электрическим двигателем и батареей, обеспечивающей внушительный запас хода в 320 километров.

Интерьер компактного ретроэлектромобиля представляет собой многомодульную трансформируемую обеденную зону, включающую кровать и кухню с индукционной варочной панелью, дополнительной газовой плитой, раковиной, холодильником и раскладным обеденным столом. Откидная крыша добавляет удобства, увеличивая пространство для сна до 475 см, что обеспечивает комфортное размещение всей семьи. В случае версии e-Berlingo XL модули удобно складываются за вторым рядом сидений, создавая место для пяти пассажиров.

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Эта переработанная винтажная модель будет выпущена ограниченной серией из 200 единиц и представлена на выставке караванов и туризма CMT 2024, начиная с 13 января в Штутгарте.