Sony не торопится выпускать Marvel’s Spider-Man 2 на PC, поэтому энтузиасты трудятся не покладая рук. И, судя по всему, они добились значительного прогресса

Тщательные усилия энтузиастов, занимающихся созданием PC-порта Marvel’s Spider-Man 2 методами обратного инжиниринга, продолжают приносить результаты. Несмотря на ограниченный временной ресурс, они уже успешно адаптировали главное меню и ключевые моменты геймплея, сейчас фокусируя свои усилия на восстановлении текстур и шейдеров.

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Открыт вопрос о том, когда фанатский порт будет доступен для скачивания и какие могут быть ограничения со стороны Insomniac Games или Sony. Напоминаем, что Marvel’s Spider-Man 2 на текущий момент остается эксклюзивом для PS5, но слухи подсказывают, что официальный порт на PC может появиться в 2024 году.