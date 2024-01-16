Этот простой способ позволит заменить компьютерную томографию, малодоступную для изрядной доли людей

Исследователи с Массачусетского технологического института представили инновационные наносенсоры, разработанные для диагностики онкологических заболеваний через вдыхание. Эти сенсоры, состоящие из полимерных наночастиц, облагороженных молекулами ДНК в роли "штрихкода", взаимодействуют с ферментами протеазами, часто сверхактивными в опухолях. Молекулы ДНК отделяются, постепенно накапливаясь в моче для последующего анализа и установления диагноза.

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Необходимо подчеркнуть, что диагностическое устройство с наносенсорами может быть вдыхаемым при помощи обычного небулайзера или других ингаляционных методов, и отсутствует необходимость в предварительной подготовке перед процедурой.

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В сравнении с существующим методом, где для выявления рака лёгких используется компьютерная томография, результаты которой подтверждаются биопсией, новый подход предоставляет не только простую альтернативу КТ, особенно в регионах с ограниченным доступом, но и возможность более регулярного скрининга пациентов с повышенным риском.