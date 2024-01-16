Специалисты из Тайваньского научно-исследовательского института промышленных технологий представили интерактивное автомобильное окно с функцией дополненной реальности, призванное оптимизировать культурное просвещение туристов

Специалисты из Тайваньского научно-исследовательского института промышленных технологий представили инновацию в виде интерактивного автомобильного окна, обогащенного технологией дополненной реальности (AR). Основанный на точных камерах для отслеживания движений глаз и ультратонких сенсорных панелях micro-LED, размещенных над окнами транспорта, этот продукт призван эффективно трансформировать восприятие культурного наследия туристов.

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Когда пассажир оборачивается к окну, система учитывает каждое движение его глаз, синхронизируя полученные данные с GPS-координатами и скоростью автомобиля. В результате происходит впечатляющее объединение виртуальных изображений знаковых мест с реальным окружающим миром. Важно отметить, что взаимодействие с этим технологическим решением становится более глубоким и информативным — при касании изображения турист может получить развернутую информацию о конкретном месте через удобно размещенные текстовые поля.

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Эта инновационная концепция не ограничивается только автомобилями, ее применение успешно может распространиться на окна поездов, туристических катеров, гондол и даже зоопарков, предоставляя уникальный опыт взаимодействия и погружения в информацию для широкого круга путешественников.