Компания Verge Motorcycles представила электромотоцикл, будто сошедший с кадров научно-фантастических фильмов

Корпорация Verge Motorcycles внесла значительные инновации в мир мототехники, представив свой новейший проект - электромотоцикл Verge TS Ultra. Этот мотоцикл не только поражает своим футуристическим дизайном, напоминающим о кинематографических научно-фантастических кадрах, но и предлагает передовые технологические решения, которые делают его по-настоящему уникальным.

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Основным визуальным акцентом стали колеса Verge TS Ultra с кольцевой безвтулочной конструкцией. Однако за этой футуристической внешностью скрывается инновационный двигатель, интегрированный в заднее колесо, идеально сбалансированный для обеспечения стабильности и эффективного управления. Его 201 л. с. мощности и крутящий момент 885 Нм подчеркивают передовые технологии, лежащие в основе этого электромотоцикла.





Стратегическое размещение двигателя в заднем колесе не только сохраняет центр тяжести, но и подчеркивает визуальную чистоту дизайна. Технологический сенсорный экран интегрирован с системой камер кругового обзора и радарами, обеспечивая дополнительные уровни безопасности и информации для водителя. Ёмкая батарея с запасом хода 350 километров и интеграция с аудиосистемой шлема дополняют впечатляющий набор характеристик.

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Цены на Verge TS Ultra предоставляют возможность выбора из более доступных вариантов, таких как модель TS Pro с мощностью 137 л. с. за $29,990 и TS с 107 л. с. за $26,900. Эта привлекательная комбинация дизайна, технологий и производительности утверждает позицию Verge Motorcycles как лидера в инновационной сфере электромобильных транспортных средств, предлагая мотоциклы, которые воплощают будущее уже сегодня.