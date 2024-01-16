Японская рентгеновская космическая обсерватория XRISM в сотрудничестве с NASA сделала уникальный снимок результата взрыва сверхновой N132D, расположенной на расстоянии около 160 000 световых лет от Земли

Космическая обсерватория XRISM из Японии, совместно с NASA, представила захватывающую новость: детальное изображение последствий взрыва сверхновой N132D, удаленной от Земли на 160 000 световых лет. Оборудованный передовым спектрометром, XRISM раскрывает химический состав выброшенных в космос материалов, включая кремний, серу, кальций, аргон и железо.

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Основная фокусировка исследований была на остатке сверхновой в галактике-спутнике Большого Магелланова Облака, возникшем при взрыве звезды, превосходившей Солнце в 15 раз, примерно 3000 лет назад. Эти новые данные от XRISM и NASA вносят важный вклад в понимание процессов формирования элементов в космосе и их воздействия на эволюцию звезд.