Рукописи сохраняются в фирменном приложении, где их можно систематизировать, поделиться или интегрировать с другими программами

Голландский стартап Nuwa находится в активной стадии развития своего инновационного продукта — смарт-ручки Nuwa Pen. Это устройство, весом всего 28 грамм, использует встроенные камеры, датчики движения и продвинутые алгоритмы для детальной оцифровки даже самых тонких и неразборчивых рукописей, сохраняя их в электронном формате. Возможности этой технологии доступны через уникальное приложение, позволяющее пользователям не только хранить и систематизировать свои записи, но и взаимодействовать с более чем 50 приложениями, такими как Google Drive, Trello и Evernote.

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Особенно привлекательной особенностью Nuwa Pen является его универсальность, что предоставляет совместимость с различными видами бумаги и возможность использования стандартных чернильных картриджей. К тому же, ручка оборудована функцией дополненных заметок, эффективно функционирующей в роли персонального помощника, напоминающего о предстоящих событиях. Недавно компания привлекла внушительные 1,5 миллиона евро инвестиций, подтверждая перспективность и значимость данного продукта на рынке инноваций.