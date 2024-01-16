Компания NVIDIA продолжает подогревать интерес ностальгирующих геймеров к ремейку Half-Life 2 с трассировкой лучей. На этот раз можно оценить, как преобразился Рейвенхольм

Группа разработчиков в NVIDIA продолжает активно поддерживать интерес геймеров к ремейку Half-Life 2, внедряя технологию трассировки лучей. В недавно представленном ролике обновленная локация Рейвенхольм демонстрирует улучшенную графику и новое освещение, придающие ей ещё более темный и атмосферный вид. В течение видео зрители могут заметить, что в некоторых моментах игровой процесс приобретает элементы хоррора, что делает его непредсказуемым.

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Напоминаем, что анонс проекта под названием Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project был сделан в августе. В этой обновленной версии обещают внедрить поддержку DLSS 3, Reflex и RTX IO. Несмотря на впечатляющие улучшения в визуальной составляющей, официальной даты релиза пока нет. Моддеры из Orbifold Studios, работающие над проектом, не ограничиваются лишь графикой и текстурами, они также улучшают анимации и модели, обещая предоставить игрокам улучшенный и захватывающий игровой опыт.