Пользователь под ником redsaltyborger нашёл в файлах Starfield старую версию игровой карты, которую забыли удалить разработчики

Starfield, предварительно обещавшая великолепный игровой опыт, вызывала высокие ожидания у сообщества до своего релиза. Однако, с появлением игры на рынке, часть геймеров высказала недовольство, утверждая, что команда разработчиков не сумела в полной мере воплотить обещанные функции.

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Это мнение подкреплено обнаружением пользователя с никнеймом redsaltyborger, который выявил в файлах игры старую версию игровой карты. На ней видны вырезанные механики, такие как отклоненная система топлива, а также потенциальные опасности, такие как солнечная радиация и микрометеориты, которые могли бы придать игре больше реализма и динамики. Отсутствие этих аспектов стало предметом критики со стороны игроков, несмотря на полученные награды от Steam за инновационный геймплей.