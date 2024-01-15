Компания Microsoft и Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория (PNNL) объединились, создав с помощью искусственного интеллекта многообещающий материал для аккумуляторов нового поколения

Microsoft и Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория (PNNL) в уникальном исследовании объединили свои усилия, прибегнув к применению искусственного интеллекта для разработки инновационного материала для предполагаемого следующего поколения аккумуляторов. Задачей нейросети было снизить использование лития в составе материалов для аккумуляторов. Нейросеть выдвинула 32 миллиона вариантов, а после тщательной фильтрации оставила всего полумиллиона стабильных. Далее, исследователи уточнили критерии, предложив ИИ разработать вариант, способный эффективно проводить энергию, и смоделировать движение атомов и молекул внутри каждого материала для оценки его практичности с коммерческой точки зрения.

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В результате вычислений, ИИ выделил 18 новых потенциальных материалов, включая наиболее перспективный вариант, использующий натрий и сокращающий использование лития на 70% по сравнению с современными батареями. Этот инновационный подход был завершён за 80 часов, в ходе которых специалисты получили не только новые варианты, но и подтверждение ранее известных пяти материалов.