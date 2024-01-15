Ещё на заре появления нейросетей многие фантазировали на тему того, как бы преобразилась разработка игр с применением новых технологий. И будущее с «разумными» NPC может быть не так далеко, как нам казалось

Корпорация NVIDIA, в сотрудничестве с Convai, представила последнюю версию технологии Avatar Cloud Engine (ACE), основанной на нейросетях. Этот инновационный инструментарий призван улучшить процесс разработки игр, внедряя "живых" NPC в виртуальные миры.

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ACE, используя нейросетевые алгоритмы, генерирует не только реалистичные реплики персонажей, но также управляет их мимикой, действиями, автоматической озвучкой фраз, и даже взаимодействием с игроком. Она является способной распознавать и адаптироваться к сказанному в микрофон.

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В настоящее время технология находится в стадии активного обучения и усовершенствования, предвещая возможность внедрения "разумных" NPC в игровой процесс в ближайшем будущем, тем самым дополняя и обогащая игровой опыт.