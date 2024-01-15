Французский стартап Neoplants привёз на выставку CES 2024 генно-модифицированное компактное растение, способное выступать в качестве эффективного домашнего очистителя воздуха от загрязняющих веществ. Его фильтрационная сила сравнима с десятками обычных комнатных растений

Французский стартап Neoplants впечатлил своим выступлением на выставке CES 2024, представив инновационное растение Neo P1, созданное методами генной инженерии для эффективной борьбы с загрязнением воздуха в домах и офисах. Это продвинутое комнатное растение, разработанное с применением синтетической биологии, на порядок опережает свои стандартные аналоги в области фильтрации вредных органических соединений, таких как формальдегид и толуол.

реклама

Neo P1, как утверждает компания, обладает уникальной способностью впитывать летучие органические соединения, которые могут представлять потенциальную угрозу для здоровья. В результате комплексного исследования, проведенного Neoplants, растение было оценено в 20 раз более эффективным в очистке воздуха по сравнению с обычными экземплярами, что делает его привлекательным выбором для повседневного использования.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, следует выделить, что процесс утилизации Neo P1 разработан компанией в экологически чистом ключе – растение легко разлагается в компосте. Основанная в 2018 году, Neoplants уже успела привлечь внушительные $20 миллионов инвестиций от таких респектабельных спонсоров как True Ventures, Heartcore, Entrepreneur First и Collaborative Fund, что свидетельствует о доверии инвесторов к перспективности этой инновационной компании.