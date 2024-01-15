Хотя в список вошли модели, представленные в самых разных странах, победителем оказался смартфон из Китая

В конце декабря 2023 года компания AnTuTu представила окончательный обзор производительности Android-устройств, подкрепленный объективными данными. Отмечено, что в составе рейтинга представлены мобильные устройства различных производителей и стран, однако пальму первенства завоевал iQOO 12 из Китая, оборудованный процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Этот смартфон продемонстрировал впечатляющий результат, достигнув 2 086 638 баллов в тестировании на AnTuTu, что придаёт отчёту высокий уровень достоверности.

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На втором месте в списке оказался Xiaomi 13, созданный на основе процессора Snapdragon 8 Gen 2, с результатом в 1 559 604 балла. Третье и четвертое места делят Galaxy S23 Ultra и S23+ со схожими параметрами, но с разогнанным Snapdragon 8 Gen 2, показав 1 551 689 и 1 551 358 баллов соответственно. Пятое место удерживает Nubia Z50, завоевавший 1 542 570 баллов.

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Шестая позиция занята базовой версией Galaxy S23 с результатом 1 518 165 баллов. Седьмое место принадлежит Xiaomi 13T Pro, оснащенному процессором Dimensity 9200+ и получившему 1 507 811 баллов. Последовательно следуют OnePlus 11 (1 473 552 балла) и Honor Magic5 (1 373 930 баллов), а десятую строчку занимает POCO F5 Pro с 1 314 761 баллами. Таким образом, iQOO 12 является заслуженным лидером в данном рейтинге, подчеркивая выдающуюся производительность в сравнении с конкурентами.