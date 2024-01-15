Выходцы из CD Projekt RED основали компанию Revel Wolves, а теперь укрепляют свои позиции: к составу присоединился квест-директор The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич

Revel Wolves, новообразованная компания, сформированная выходцами из CD Projekt RED, стратегически укрепляет свои позиции, привлекая в свою команду Матеуша Томашкевича, опытного квест-директора, известного своим вкладом в The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. Матеуш, также являющийся братом Конрада Томашкевича, геймдиректора "Ведьмака 3", после периода работы над MMO по League of Legends от Riot Games, принял решение объединить усилия с братом в роли творческого руководителя.

реклама

Основным фокусом Revel Wolves в настоящее время является разработка ролевой игры под названием Dawnwalker, в сеттинге тёмного фэнтези. Разработчики стремятся предоставить игрокам уникальный игровой опыт, и хотя конкретные сроки выхода проекта ещё не объявлены, уже представлены концептуальные иллюстрации, демонстрирующие атмосферу игры.