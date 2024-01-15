Google собирается вернуть возможность добавлять виджеты на экран блокировки

Инсайдер и эксперт Android Authority, Мишаал Рахман, раскрыл информацию о потенциальном новшестве в предстоящей версии Android. Согласно его сообщениям, Google планирует внедрить возможность добавления виджетов на экран блокировки. Обнаружено данное изменение в последней бета-версии Android 14 QPR2, но на текущий момент оно находится в процессе разработки и не официально доступно. Прогнозируется, что данная функция будет полностью реализована с выходом Android 15.

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Следуя словам Рахмана, Google активно тестирует несколько вариантов реализации виджетов на экране блокировки. Одним из предполагаемых сценариев является выделение специального пространства, доступного пользователю свайпом с правого края экрана. В результате проведенных тестов удалось активировать данную функцию, однако выявлены проблемы: виджеты перекрывают часть интерфейса, что свидетельствует о необходимости доработок.

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Важно отметить, что функция виджетов на экране блокировки ранее присутствовала в Android 4.2 Jelly Bean, но была удалена в версии 5. Вероятно, Google приняли решение восстановить данную возможность, возможно, под влиянием подобного изменения в iOS 16.