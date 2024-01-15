Пока Nintendo продолжает эфирное молчание насчёт подробностей релиза Switch 2, все карты раскрывают сторонние компании

Согласно последней информации, несмотря на отсутствие официальных заявлений от Nintendo о релизе Switch 2, сторонние источники, такие как тайваньское издание, а также производитель аудиоэлектроники Altec Lansing, подтверждают, что ожидается выпуск консоли в сентябре 2024 года. Эта ориентировочная дата была раскрыта в пресс-релизе Altec Lansing, а затем подтверждена компанией в комментариях для Digital Trends.

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Важно отметить, что, несмотря на отсутствие официального заявления от Nintendo, эксперты однозначно признают этот временной интервал как потенциальный момент выхода новой версии консоли, особенно учитывая, что в текущем году Nintendo Switch отмечает свой седьмой год.