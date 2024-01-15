На выставке CES 2024 компания ASUS показала роутеры ZenWiFi BQ16 и BQ16 Pro с поддержкой Wi-Fi 7 и ещё две игровые модели

На международной выставке CES 2024 ASUS представила новые модели роутеров ZenWiFi BQ16 и BQ16 Pro, оборудованные технологией Wi-Fi 7. Суммарная пропускная способность этих устройств достигает 30 Гбит/с, а зона покрытия расширяется до 2,4 км². Каждый роутер оснащен двумя портами Ethernet на 10 Гбит/с и обеспечивает возможность работы в Mesh-сети, благодаря инновационной технологии ASUS AiMesh.

реклама

Помимо этого, в линейку игровых моделей были внесены ROG Rapture GT-BE98 и GT-BE98 Pro. Эти роутеры, снабженные восемью антеннами и "шестью мощными модулями", предназначены для обеспечения беззадержного онлайн-соединения в игровых сценариях. AiProtection Pro включает в себя меры по защите персональных данных пользователя от внешних угроз.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Среди прочих инноваций, представленных на выставке, ASUS выделила функцию Kid's Network, предоставляющую возможность создания безопасной онлайн-среды для детей с выделенным SSID и управлением временем, а также функцию VPN Network, облегчающую безопасный удаленный доступ с выделенной подсетью для служб VPN.