Помимо звука, она может воспроизводить различные ароматы, обеспечивая новый уровень погружения в мультимедийный контент

На международной выставке CES 2024 представлен инновационный продукт от стартапа Aroma Join — акустическая система Aroma Speaker 60. Это устройство не только обеспечивает высококачественный звук, но и добавляет в мультимедийный опыт возможность воспроизведения разнообразных ароматов.

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Оснащенная 10 динамиками, каждый из которых содержит 6 картриджей с эфирными маслами, система создает впечатляющее разнообразие в 60 "чистых" запахов. Эти ароматы могут быть как приятными, например, цветочное поле или после дождя, так и менее обычными, включая городской смог.

Уникальность продукта заключается в возможности смешивания ароматов, что позволяет создавать индивидуальные комбинации. Производитель утверждает, что дальность действия ароматизатора составляет около двух метров.

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Стоит отметить, что Aroma Join позиционирует эту новинку как концептуальный продукт и основу для будущих разработок. На текущий момент не предоставлено информации о ее выходе на рынок, однако для разработчиков контента уже доступны фирменное приложение с открытым исходным кодом и SDK для творчества с "аромапрофилями".