Согласно описанию на официальном сайте, AGI Supreme Pro TF138 поддерживает скорость чтения и записи до 170/160 Мбит/с соответственно (при использовании фирменного кардридера CR138)

AGI впечатлила индустрию электроники, представив микросхему памяти нового поколения – microSD-карту AGI Supreme Pro TF138 с рекордной ёмкостью 2 ТБ. Эта инновационная карта обеспечивает высокую производительность с удивительной скоростью чтения и записи до 170/160 Мбит/с, особенно в сочетании с кардридером CR138.

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Технологические параметры включают поддержку автоматической коррекции ошибок, протокола UHS-1 U3, соответствие стандартам SD Association V30 и класс производительности A2. С использованием передового контроллера StorArt SA3309, карта обладает стойкостью к пыли, воде, а также электромагнитному и рентгеновскому излучению. Встроенный температурный сенсор добавляет уровень надежности.

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Производитель AGI подчеркивает свою уверенность в продукте, предоставляя пятилетнюю гарантию. Несмотря на впечатляющие технические характеристики, цена новинки на рынке США остается умеренной — всего $229. AGI Supreme Pro TF138 сочетает в себе выдающуюся инновацию и доступность, привлекая внимание широкого круга потребителей, и устанавливая новый стандарт в сегменте карт памяти.