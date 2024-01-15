Портал Appuals опубликовал инсайдерские данные о готовящихся к выходу смартфонах серии realme 12 Pro. Помимо даты презентации, источник назвал ключевые характеристики аппаратов, а заодно в сети появились их неофициальные фотографии

Портал Appuals представил обширные детали о предстоящих выпусках смартфонов realme 12 Pro и 12 Pro+. Согласно источнику, realme 12 Pro+ был запечатлен на неофициальных фотографиях и имеет два варианта расцветки: бежевую и тёмно-синюю. Эстетика устройства дополнена золотыми вставками и голографическим узором на камерном модуле. Фронтальная панель включает изогнутый дисплей с тонкими рамками и отверстием для фронтальной камеры в центре верхней части.

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Что касается вариантов памяти, realme 12 Pro будет доступен в трех конфигурациях: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Производитель приписывант первые два варианта для модели Pro+, дополняя их дополнительным корпусом в красном цвете.

В отношении характеристик камер, обе модели оборудуются 50-мегапиксельным основным датчиком Sony IMX890 с технологией OIS и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. У модели Pro добавляется 32-мегапиксельный телеобъектив с сенсором Sony IMX709 и 2-кратным оптическим увеличением, тогда как Pro+ получит "перископ" на 64 Мп с 3-кратным оптическим, 6-кратным гибридным и 120-кратным цифровым зумом.

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Согласно данным, в основе смартфонов будут чипы Snapdragon 6 Gen 1 и Snapdragon 7s Gen 2 соответственно. Инсайдеры утверждают, что премьера realme 12 Pro и 12 Pro+ намечена на 31 января, что добавляет ожидание вокруг этих устройств.