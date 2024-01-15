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Корпорация Xiaomi разместила рекламный тизер своего последнего продукта, роутера BE3600, который по заявлению компании станет наиболее доступным вариантом среди устройств с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 в ассортименте бренда. Согласно предоставленной информации, BE3600 обещает обеспечить впечатляющую пропускную способность беспроводной сети на уровне 3600 Мбит/с. Устройство построено на основе четырехъядерного процессора от Qualcomm, а также оснащено 2,5-гигабитным портом Ethernet, предположительно выполняющим роль WAN-разъема.
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Одним из выдающихся аспектов нового роутера является его интеграция с умными устройствами домашней автоматизации, что отражает внимание компании к современным тенденциям в области технологий. Ориентировочная стоимость устройства составит от 29 до 41 доллара, с уточнением точной цены, вероятно, в ходе предстоящего анонса, запланированного на 30 января в Китае. Это делает BE3600, согласно заявлению производителя, наименее дорогим роутером Xiaomi, поддерживающим стандарт Wi-Fi 7.