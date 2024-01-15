Компания Xiaomi опубликовала рекламный тизер, посвящённый новому роутеру под названием BE3600

Корпорация Xiaomi разместила рекламный тизер своего последнего продукта, роутера BE3600, который по заявлению компании станет наиболее доступным вариантом среди устройств с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 в ассортименте бренда. Согласно предоставленной информации, BE3600 обещает обеспечить впечатляющую пропускную способность беспроводной сети на уровне 3600 Мбит/с. Устройство построено на основе четырехъядерного процессора от Qualcomm, а также оснащено 2,5-гигабитным портом Ethernet, предположительно выполняющим роль WAN-разъема.

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Одним из выдающихся аспектов нового роутера является его интеграция с умными устройствами домашней автоматизации, что отражает внимание компании к современным тенденциям в области технологий. Ориентировочная стоимость устройства составит от 29 до 41 доллара, с уточнением точной цены, вероятно, в ходе предстоящего анонса, запланированного на 30 января в Китае. Это делает BE3600, согласно заявлению производителя, наименее дорогим роутером Xiaomi, поддерживающим стандарт Wi-Fi 7.