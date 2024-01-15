Ubisoft в последние несколько лет сильно сдала позиции, но студии всё-таки удалось выпустить хорошую игру

В последние годы Ubisoft, хоть и испытывает снижение популярности, смогла выделиться благодаря выпуску игры "Prince of Persia: The Lost Crown". Релиз ожидается 18 января 2024 года, и несмотря на предварительные сомнения общественности, проект уже получил признание со стороны прессы. Оценки 87/100 (Opencritic) и 86/100 (Metacritic) свидетельствуют о выдающемся качестве игры.

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Эксперты подчеркивают уникальные черты "Prince of Persia: The Lost Crown", определяя ее как замечательную метроидванию с захватывающей боевой системой и интересным платформингом. Несмотря на общую положительную оценку, мнения об сюжете расходятся: одни считают его увлекательным, в то время как другие охарактеризовали его как посредственный.

Выделяются и определенные проблемы: начальное восприятие игры как медленной и неторопливой, что, по замечанию, может вызывать усталость. Тем не менее, после нескольких часов геймплея игра раскрывает свои механики, становясь более увлекательной. Некоторые обозреватели отмечают трудности с бэктрекингом - необходимостью возвращения в уже посещенные локации, где событий мало.

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Отметим, что владельцы Deluxe-издания получат привилегию начать играть на три дня раньше остальных. Этот неожиданный успех "Prince of Persia: The Lost Crown" может стать сигналом к возвращению Ubisoft к выдающимся проектам и переосмыслению их стратегии разработки.