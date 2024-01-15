Он получил практичный корпус, прошедший тестирование по стандарту MIL-STD 810, функцию быстрой зарядки и сенсорный экран в топовой конфигурации, а также весьма неплохой по меркам своего класса набор интерфейсных разъёмов

HP представила свой последний продукт — ноутбук Fortis G11, основанный на операционной системе ChromeOS. Изделие выделяется крайне прочным корпусом, успешно прошедшим сертификацию по стандарту MIL-STD 810, что гарантирует его высокую стойкость к внешним воздействиям. Одним из важных аспектов является также внедрение функции быстрой зарядки, позволяющей достичь 90% заряда всего за 90 минут.

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Fortis G11 предлагает пользователю 14-дюймовый дисплей с несколькими вариантами разрешения, включая HD-панель с яркостью 250 нит, а также обычный и сенсорный экраны с разрешением Full HD и яркостью 250 и 300 нит соответственно. Это обеспечивает широкий выбор и адаптацию к различным потребностям пользователя.

Внутренняя конфигурация Fortis G11 включает процессор Intel серии N, сопровождающийся 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителем UFS. В альтернативной, более доступной конфигурации, предусмотрены 4 ГБ LPDDR5-4800 и eMMC-накопитель на 32 ГБ.

Дополнительные особенности включают в себя эффективную функцию быстрой зарядки, которая, в сочетании с модулем Wi-Fi 6E и наличием LTE-модема, делает ноутбук Fortis G11 не только мощным, но и удобным для мобильной работы. Защита корпуса по стандарту IP51 подчеркивает его способность противостоять пыли и воде.

В разнообразии интерфейсов ноутбука можно выделить по два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A и USB 3.2 Gen 1 Type-C, HDMI 1.4, а также гнездо для наушников. Это обеспечивает широкие возможности подключения различных устройств и расширенных функциональных возможностей.

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Цена на HP Fortis G11 в США начинается от $319 и зависит от выбранной конфигурации. Эта ценовая политика делает ноутбук привлекательным вариантом для тех, кто ценит надежность, продвинутые технологии и высокую производительность.