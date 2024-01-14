Компания HYTE, известная как производитель корпусов для ПК, представила необычную новинку — систему жидкостного охлаждения THICC Q60

HYTE, ведущий производитель корпусов для ПК, представил инновационную систему жидкостного охлаждения под названием THICC Q60. Этот продукт не только выделяется впечатляющей способностью рассеивания тепла, но и предоставляет уникальную особенность в виде встроенного дисплея на "процессорном" модуле, который не только функционален, но и визуально напоминает современные смартфоны своей формой и габаритами.

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Дисплей THICC Q60, использующий технологию IPS, обладает 5-дюймовой диагональю, разрешением 1280x720 пикселей, частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 300 нит. Его способность отображать различные данные о состоянии системы, анимации и другие информационные элементы делает этот продукт не только функциональным, но и стильным акцентом.

Несмотря на свой эстетичный дизайн, THICC Q60, судя по техническим характеристикам, способна эффективно рассеивать до 356 Вт тепла, что делает ее привлекательным решением для охлаждения высокопроизводительных систем.

Производитель подчеркивает, что двойной насос, снабженный керамическими крыльчатками, обеспечивает почти бесшумную циркуляцию жидкости. Система охлаждения включает двухсекционный радиатор и пару вентиляторов THICC FP12 с лопастями из армированного полимера. Заявленный уровень шума не превышает 47,3 дБА при максимальной нагрузке, а магнитное крепление Nexus Link Type-M обеспечивает удобство использования.

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HYTE THICC Q60 уже доступна для приобретения в Китае по цене $299, и ожидается, что она поступит на мировой рынок в первом квартале 2024 года.