Такое решение компании её представители объяснили тем, что хотят сконцентрироваться лишь на тех функциях, которые «нравятся» владельцам Android-гаджетов

Google приняла решение провести деактивацию 17 функций голосового помощника "Google Ассистент", как официально объявлено на сайте технической поддержки. Это стратегическое решение компании обосновывается стремлением сосредоточиться на тех функциях, которые пользовались большей популярностью среди обладателей устройств на платформе Android, и, следовательно, отсечением менее востребованных возможностей.

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Представители Google ясно подчеркнули, что в рамках стратегии развития "Google Ассистента" основной акцент делается на максимальной полезности для конечных пользователей. В соответствии с этой стратегией компания вкладывает ресурсы в улучшение базовых технологий, чтобы сделать их более функциональными. Отключение поддержки ряда функций стало логическим следствием такого стратегического выбора.

Согласно предоставленной информации, начиная с 26 января, голосовыми командами больше не удастся управлять воспроизведением в "Play Книгах", отправлять электронные письма, голосовые и видеосообщения, изменять события в календаре, проверять маршруты, переводить деньги, бронировать билеты и публиковать посты в социальных сетях. Также под отключение попадет управление функциями часов Fitbit Sense и Versa 3. На умных дисплеях голосовые команды "Ассистента" для просмотра данных мониторинга сна и прогноза продолжительности следующей поездки на работу также будут недоступны.

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Важно отметить, что эти изменения не затронут Google Pixel Watch, а будильник и таймер сохранят свою функциональность без изменений.