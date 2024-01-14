Компания Google расширила возможности работы Android-планшетов с Bluetooth-клавиатурами, добавив в операционную систему панель инструментов

Google внесла значительные улучшения в функционал Android-планшетов, представив обновление операционной системы, направленное на оптимизацию работы с Bluetooth-клавиатурами. При подключении беспроводного аксессуара пользователю теперь доступна новая панель инструментов, динамично размещаемая в нижней части экрана.

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Эта панель не просто предоставляет дополнительные опции, она структурирована так, чтобы существенно улучшить общий пользовательский опыт. Возможности включают в себя быстрый доступ к смайликам, интуитивный выбор предложек текста, а также удобный доступ к различным функциям, включая буфер обмена и функции перевода.

Кнопка "Меню" внутри этой панели дает мгновенный доступ к основным функциям, таким как управление буфером обмена и функции перевода. Дополнительно предусмотрены опции, такие как "Показать сочетания клавиш" для быстрых действий и "Показать экранную клавиатуру" для визуального отображения клавиши, даже если используется внешняя клавиатура.

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Важно отметить, что пользователи, предпочитающие более простой интерфейс, могут в любой момент отключить новую панель инструментов через меню настроек. Таким образом, обновление, доступное в Gboard версии 13.6 и выше, нацелено на повышение удобства использования Android-планшетов, однако стоит учесть, что не все модели устройств поддерживают данное нововведение в настоящее время.