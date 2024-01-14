Компания OPPO выпустила две новые модели беспроводных наушников класса TWS. Одни интересны продолжительным временем автономной работы, вторые — продвинутой аудионачинкой

OPPO представила две новинки в сфере беспроводных наушников: Enco Buds 2 Pro и Buds Air 3s, каждый со своим уникальным набором продвинутых технологий.

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Enco Buds 2 Pro оборудованы 12,4-мм драйверами, настройкой Dirac и поддержкой технологии Dolby Atmos для обеспечения высококачественного звучания. Используя Bluetooth 5.3, они могут подключаться к двум устройствам одновременно, а функция шумоподавления во время звонков создает комфортное общение. Заявленный игровой режим с задержкой всего 94 мс делает их привлекательными для геймеров. Прочный корпус с защитой по стандарту IP55 гарантирует стойкость к внешним воздействиям, а автономность до 8 часов (или до 38 часов с зарядкой от чехла) делает их долгосрочным решением для повседневного использования. В Китае эти наушники доступны по цене $36.

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С другой стороны, Enco Buds Air 3s предлагают продвинутый аудиочип (DSP) с сертификацией Hi-Fi и технологией пространственного звучания, а также 13,4-мм драйверами для улучшенного аудиоопыта. Bluetooth 5.3 обеспечивает одновременное сопряжение с двумя устройствами, а выдающаяся автономность до 25 часов с кейсом и функция быстрой зарядки за 10 минут (предоставляющая 2 часа прослушивания) подчеркивают их высокую мобильность. Стоимость этой модели на китайском рынке составляет $53.